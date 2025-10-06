Lepe acoge la formación “La mujer dormida” sobre el consumo de psicofármacos y el bienestar femenino

El Centro de Información a la Mujer de Lepe organiza esta semana la formación “La mujer dormida”, una propuesta centrada en analizar la feminización del consumo de psicofármacos y su relación con el bienestar emocional y social de las mujeres. La actividad se desarrollará los días 8 y 9 de octubre y estará impartida por Mar Romero, educadora social y especialista en género.

Durante las jornadas se abordará, desde una perspectiva vivencial, la manera en que los factores de género influyen en la salud mental y el bienestar de las mujeres, promoviendo la reflexión colectiva y la adquisición de herramientas personales para afrontar situaciones de estrés o malestar emocional.

Como cierre de la formación, el 14 de octubre se celebrará la práctica deportiva “Conciencia Corporal. Trabajando con tu cuerpo”, que será dirigida por Carmen Moreno y tiene como objetivo reconectar mente y cuerpo a través del movimiento consciente.

La inscripción se encuentra abierta y las últimas plazas pueden formalizarse a través del formulario online disponible en este enlace. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Lepe refuerza su compromiso con la salud integral y el empoderamiento femenino desde una perspectiva de igualdad y bienestar.