Lepe abre el plazo para sus Escuelas y Talleres Culturales Municipales 2025-2026

La teniente de alcalde delegada de Presidencia del Ayuntamiento de Lepe, Ana Delgado, presentó esta mañana, junto al monitor del Taller Municipal de Fotografía, José Luis Silva, la programación de Escuelas y Talleres Culturales Municipales para el curso 2025-2026.

El plazo de inscripción estará abierto del 3 al 30 de septiembre en el Teatro Municipal “Alcalde Juan Manuel Santana” durante el horario de atención al público. Las opciones incluyen las Escuelas Municipales de Danza, Música y Cante y Guitarra Flamenca, así como los Talleres Municipales de Fotografía, Pintura para adultos, Pintura infantil, Encaje de Bolillos y Teatro.

Entre las escuelas, la Escuela Municipal de Música, bajo la dirección de Ángel Domínguez, ofrecerá clases de lunes a sábado por la tarde para diversas disciplinas e instrumentos. La Escuela Municipal de Cante y Guitarra Flamenca, dirigida por José María Rodríguez, impartirá clases los martes y jueves de 18:00 a 22:00 horas. La Escuela Municipal de Danza, con Leli Dores al frente, tendrá clases los lunes y miércoles de 18:00 a 22:00 horas y los martes y jueves de 17:00 a 22:00 horas.

En cuanto a los talleres, Pintura para Adultos, dirigido por Paco Sánchez, se impartirá lunes y miércoles en horario de mañana (9:30 a 13:30) y por la tarde (17:00 a 19:00). El Taller de Pintura Infantil se organizará por grupos de edad, de 3 a 16 años, los martes y jueves por la tarde. El Taller Municipal de Fotografía, con José Luis Silva como monitor, se desarrollará los lunes y jueves de 16:00 a 20:00 horas. El Taller de Encaje de Bolillos, dirigido por Mari Carmen Canosas, tendrá lugar los martes de 16:30 a 19:30, mientras que el Taller de Teatro, impartido por Ana Barroso, se celebrará los lunes y miércoles de 16:30 a 19:30.

El inicio de las clases será el 1 de octubre, salvo la Escuela de Danza y el Taller de Pintura para Adultos, que comenzarán el 15 de septiembre, y la Escuela de Música, que dará inicio el 29 de septiembre.

Ana Delgado destacó durante la presentación que “desde el Ayuntamiento de Lepe realizamos una firme apuesta por la cultura y, cada nuevo curso, lanzamos una completa oferta de talleres y escuelas municipales. Somos un referente en cultura y nuestras aulas son un reflejo de ello”.

Las personas interesadas pueden obtener más información en el Teatro “Alcalde Juan Manuel Santana” de 9:30 a 13:30 y de 17:00 a 21:00 horas, o a través del teléfono 959 645 149.