La Junta renueva el firme de la A-490 entre San Bartolomé y Villanueva de los Castillejos

La Consejería de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía ha iniciado las obras de renovación del firme de la carretera A-490, entre San Bartolomé de la Torre y Villanueva de los Castillejos, una actuación que cuenta con una inversión de 800.000 euros.

Los trabajos se desarrollan en un tramo de siete kilómetros, entre los puntos kilométricos 1 y 7, por donde transitan diariamente más de 3.100 vehículos, de los que alrededor del 12 % son de tráfico pesado, debido principalmente a la actividad agroalimentaria y forestal de la zona.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Asfaltado impulsado por la Junta de Andalucía para mejorar la red viaria autonómica. En la provincia de Huelva, este programa contempla actuaciones en 27 carreteras, con una inversión global de 17,5 millones de euros.

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha señalado que esta intervención forma parte de "la mayor inversión realizada en años para la mejora de las carreteras andaluzas" y ha destacado la importancia de la A-490 para las comunicaciones entre los municipios del Andévalo.

Las obras incluyen la reparación de blandones y baches, el fresado y reposición del pavimento, la mejora de las capas del firme, la extensión de nuevas mezclas bituminosas, el repintado de la señalización horizontal y la reposición de elementos de seguridad y balizamiento, entre otras actuaciones destinadas a mejorar la seguridad vial y el estado de conservación de la carretera.