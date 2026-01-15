La Junta firma el protocolo para finalizar la presa de Alcolea y lo remite al Ministerio ante la falta de respuesta del Gobierno

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado que la Junta de Andalucía ha firmado ya el protocolo para la finalización de la presa de Alcolea y lo ha remitido al Ministerio competente, después de meses sin respuesta por parte del Gobierno de España. El consejero ha explicado que la firma se ha realizado “en los términos que estaban negociados” y que ahora corresponde al Ejecutivo central decidir si da luz verde al acuerdo.

Fernández-Pacheco ha señalado que la presa de Alcolea “simboliza la dejadez del Gobierno de Pedro Sánchez y de la señora Montero con Huelva”, recordando que se trata de una infraestructura que lleva “más de siete años abandonada”. Según ha indicado, la Junta decidió dar “un paso al frente” tras una petición expresa de los regantes de la provincia, ofreciendo asumir la finalización de la presa a cambio de que el Estado ejecutara otras infraestructuras por un importe equivalente en Huelva.

“Llevamos demasiados meses esperando una respuesta por parte del Gobierno de España”, ha afirmado el consejero, quien ha subrayado que la propuesta de la Junta es “sincera y en beneficio del interés general de Huelva”, tanto para los regantes como para municipios como Gibraleón, que verían mitigados los problemas derivados de las avenidas torrenciales del río Odiel.

En este sentido, Fernández-Pacheco ha sido claro al señalar que “esta misma mañana he firmado el protocolo para la finalización de la presa de Alcolea y he dado instrucciones para que se remita al Ministerio”. Según ha añadido, si el Gobierno central no quiere fijar una fecha para la firma conjunta, “no hace falta, ya lo tienen firmado por parte de la Junta de Andalucía”, por lo que ahora será el Ejecutivo estatal el que tenga que decidir “si firma el protocolo o no”.

El consejero ha insistido en que, si la respuesta del Gobierno es que “ni va a hacer la presa ni va a dejar que la Junta la haga”, tendrá que explicarlo públicamente. “Los regantes se merecen una respuesta, se merecen sinceridad y se merecen explicaciones”, ha recalcado.

Durante su intervención, Fernández-Pacheco ha reiterado el compromiso de la Junta de Andalucía con las obras hidráulicas en la provincia de Huelva, citando actuaciones como la obra en la estación depuradora de aguas residuales de la capital, con una inversión de 32,5 millones de euros. Asimismo, ha destacado que ya se han ejecutado obras hidráulicas por un valor superior a los 100 millones y que actualmente hay más de 66 millones de euros en licitación.

“Huelva no puede esperar más”, ha concluido el consejero, defendiendo que la provincia tiene “todo el potencial del mundo para liderar la industria agroalimentaria en Andalucía y en España”, y subrayando que lo único que necesita es que las administraciones públicas faciliten las condiciones necesarias para que el sector pueda desarrollar su actividad.