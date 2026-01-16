La Junta devuelve al medio natural dos buitres leonados rehabilitados en Huelva

La Junta de Andalucía ha devuelto al medio natural dos ejemplares de buitre leonado tras completar con éxito su proceso de recuperación en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) Marismas del Odiel, en la provincia de Huelva. La suelta ha tenido lugar en la Torre El Centinela, dentro de los montes agrupados de El Mustio, en el término municipal de Aroche, un enclave incluido en el Paraje Natural Sierra Pelada y Rivera del Aserrador.

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Huelva, Pedro Yórquez, ha sido el encargado de llevar a cabo la liberación de estas aves, ambos ejemplares juveniles, en una zona elegida por los técnicos por albergar una de las colonias de buitre leonado más importantes de Andalucía. Este espacio natural protegido fue declarado Paraje Natural y Zona de Especial Protección para las Aves en 1989 y cuenta desde 2016 con la catalogación de Zona Especial de Conservación, extendiéndose sobre más de 12.200 hectáreas.

Los dos buitres ingresaron en el CREA el pasado mes de noviembre tras ser localizados en El Almendro y Valverde del Camino, respectivamente, presentando cuadros de debilidad y desnutrición. Durante su estancia en el centro han recibido principalmente cuidados alimentarios hasta alcanzar un estado óptimo para su reintroducción en el medio natural. El ingreso de ejemplares juveniles de buitre leonado es habitual en la red andaluza de centros de recuperación durante los meses de otoño.

El buitre leonado es la especie de buitre más abundante en el norte de la provincia de Huelva, especialmente en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Aunque el buitre negro cuenta en esta zona con una de las colonias reproductoras más relevantes de Andalucía, ambas especies forman parte del paisaje y del patrimonio natural de este entorno, donde los buitres se han convertido en uno de sus símbolos más representativos.