La Junta destina más de 386.000 euros a reparar los daños del temporal en el IES Galeón de Isla Cristina

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha adjudicado por 386.612 euros las obras de reparación de las cubiertas y cornisas del IES Galeón de Isla Cristina, uno de los centros educativos afectados por el tren de borrascas que azotó Andalucía a comienzos de año.

La actuación, gestionada a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, será ejecutada por la unión temporal de empresas formada por Alto La Era Construcciones S.L. y Construcciones Hijos de Manuel Molina S.C.A., con un plazo previsto de ejecución de cinco meses.

Los trabajos tienen como objetivo solucionar los daños provocados por el temporal en distintos elementos constructivos del edificio principal del instituto, donde se han detectado desprendimientos en cornisas y problemas de filtraciones de agua en varias cubiertas.

La intervención contempla el saneado e impermeabilización de las cornisas afectadas, la sustitución completa de las cubiertas invertidas y la limpieza e impermeabilización de las cubiertas planas transitables. Asimismo, se llevarán a cabo trabajos de pintura en diferentes espacios interiores del centro educativo.

Con esta actuación se pretende garantizar la seguridad y habitabilidad de las instalaciones, además de evitar futuros problemas derivados del deterioro ocasionado por las fuertes lluvias y el viento registrados durante el pasado invierno.

Las obras se enmarcan en el plan extraordinario ‘Andalucía Actúa’, impulsado por la Junta de Andalucía para reparar infraestructuras públicas dañadas por las inclemencias meteorológicas. Este programa cuenta con una inversión global de 60,2 millones de euros financiados con recursos propios de la administración autonómica.

La adjudicación permitirá afrontar la rehabilitación de una de las infraestructuras educativas más importantes de Isla Cristina, mejorando sus condiciones de uso y conservación para la comunidad educativa.