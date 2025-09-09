Buscar
martes. 09.09.2025

La Junta autoriza al Ayuntamiento de Punta Umbría un préstamo de 3,7 millones para actuaciones de ahorro energético

El proyecto incluye la instalación de 35 pasos de peatones inteligentes y la renovación de casi 4.000 luminarias, con un ahorro energético estimado del 72%.

Luminaria en Punta Umbría.
Luminaria en Punta Umbría.
Punta Umbría Junta Ayuntamiento
La Junta autoriza al Ayuntamiento de Punta Umbría un préstamo de 3,7 millones para actuaciones de ahorro energético
Redacción
Redacción
09/09/25 - 13:18

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha recibido la autorización de la Junta de Andalucía para formalizar una operación de endeudamiento a largo plazo de 3.775.297 euros, destinada a inversiones en eficiencia energética en Punta Umbría y El Portil. La operación, que se devolverá en diez años sin intereses, permitirá financiar mejoras que combinan tecnología de última generación y sostenibilidad.

El proyecto contempla la renovación de casi 4.000 luminarias, que se sustituirán por tecnología LED con telegestión punto a punto, y la instalación de 35 pasos de peatones inteligentes, además de actuaciones complementarias como el refuerzo de pistas deportivas, la sustitución de centros de mando y soportes en mal estado y la reprogramación del sistema de telegestión.

Los técnicos municipales estiman que estas mejoras supondrán un ahorro anual de energía del 72%, equivalente a unos 400.000 euros anuales en la factura de la luz del Ayuntamiento. Además, los pasos de peatones inteligentes aumentarán la seguridad vial de peatones y conductores gracias a su iluminación optimizada y control de deslumbramiento.

El alcalde, José Carlos Hernández Cansino, destacó que este proyecto “nos permite dar un paso muy importante hacia un municipio más eficiente, sostenible y comprometido con el medio ambiente” y subrayó que Punta Umbría se ha situado entre los 20 primeros municipios de España en esta convocatoria, siendo el primero de la provincia y el que más presupuesto ha obtenido.

La autorización llega tras el cumplimiento por parte del Consistorio de todos los requisitos legales relacionados con el endeudamiento municipal, y completa la resolución previa del IDAE, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, que condicionaba la ayuda a la aprobación de la operación por la Junta de Andalucía.

Con esta actuación, Punta Umbría refuerza su estrategia de modernización de los servicios públicos y eficiencia energética, consolidándose como un municipio pionero en el uso de tecnología sostenible para el alumbrado y la movilidad urbana.