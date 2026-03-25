La Junta atribuye al Ministerio el retraso del puente entre Sanlúcar de Guadiana y Alcoutim

La Junta de Andalucía ha asegurado que el retraso del proyecto del puente internacional entre Sanlúcar de Guadiana y Alcoutim se debe a “defectos” en la tramitación realizada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

El delegado del Gobierno andaluz en Huelva, José Manuel Correa, ha defendido que el procedimiento impulsado por el Ministerio “no ha cumplido correctamente con los requisitos legales”, al no consultar a distintos organismos competentes en materias como infraestructuras, patrimonio, aguas o transporte.

Correa ha respondido así a las declaraciones de la subdelegada del Gobierno en Huelva y de representantes socialistas, que atribuían la demora a nuevas exigencias ambientales por parte de la Junta. En este sentido, el delegado ha asegurado que “el Ministerio no ha hecho correctamente los deberes” y que esta situación ha ralentizado un proyecto considerado estratégico para la provincia.

Desde la Junta se recuerda que, según la normativa vigente, corresponde al Ministerio realizar la evaluación ambiental del proyecto en territorio español, así como coordinar las consultas necesarias con las distintas administraciones afectadas. Sin embargo, la Administración autonómica considera que estos trámites no se han cumplimentado adecuadamente.

El proyecto contempla la construcción de un puente sobre el río Guadiana que conectará ambos municipios, con una estructura que incluirá carriles para vehículos, así como un paso inferior para peatones y ciclistas.

Esta infraestructura, largamente demandada, pretende mejorar la conexión entre España y Portugal en esta zona fronteriza, además de impulsar el desarrollo económico, social y turístico del territorio, especialmente en las regiones del Alentejo, Algarve y Andalucía.

Asimismo, el puente se enmarca dentro de la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo, orientada a mejorar la conectividad y luchar contra la despoblación en las áreas limítrofes entre ambos países.