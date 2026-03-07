La Junta Arbitral de Consumo de la Diputación tramitó 167 solicitudes de arbitraje en 2025

La Junta Arbitral Provincial de Consumo de la Diputación de Huelva admitió durante 2025 un total de 167 solicitudes de arbitraje a través del procedimiento reglado, una cifra que refleja el creciente uso de este mecanismo de resolución de conflictos entre consumidores y empresas.

Del total de expedientes tramitados, 46 fueron resueltos mediante laudo arbitral —una resolución vinculante con valor equivalente a una sentencia judicial— y otros 23 se solucionaron mediante procesos de mediación. El resto de reclamaciones fueron archivadas o trasladadas por diferentes motivos, como la falta de aceptación de las partes o el desistimiento de los solicitantes.

Estos datos se presentarán el próximo 12 de marzo en una jornada que se celebrará en el Salón de Plenos de la Diputación de Huelva con motivo del Día Mundial del Consumidor, que se conmemora el 15 de marzo. El encuentro contará con la participación de técnicos de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), de los Puntos de Información al Consumidor (PIC), asociaciones de consumidores y empresarios, así como representantes de la Junta de Andalucía, la Cámara de Comercio y la Universidad de Huelva.

Desde la Junta Arbitral destacan que el incremento de reclamaciones está relacionado, entre otros factores, con los cambios en la normativa del arbitraje de consumo, que han facilitado la tramitación de reclamaciones, especialmente en sectores como el energético.

Durante la jornada también se abordarán nuevas iniciativas para reforzar la información y el acceso de la ciudadanía a este servicio, entre ellas una campaña itinerante por distintos municipios de la provincia, cursos de formación en mediación y consumo, así como acciones para aumentar el número de empresas adheridas al sistema arbitral.

Actualmente, la provincia de Huelva cuenta con 23 Oficinas Municipales de Información al Consumidor y otros 23 Puntos de Información al Consumidor, con los que la Diputación pretende reforzar la colaboración para mejorar la atención y defensa de los derechos de los consumidores. Además, el sistema permite ya realizar todo el procedimiento de forma telemática, desde la presentación de la solicitud hasta la celebración de audiencias virtuales y la resolución final del arbitraje.