Una imprudencia en el ‘Toro de Fuego’ provoca quemaduras a una joven en Escacena del Campo

Una joven resultó herida con quemaduras de primer y segundo grado en la madrugada del domingo al lunes durante la celebración del Toro de Fuego en las fiestas patronales de Escacena del Campo. El incidente se produjo cuando el portador del dispositivo pirotécnico se acercó de manera imprudente a un grupo de jóvenes que se encontraban sentados en un banco.

El Ayuntamiento ha condenado enérgicamente lo ocurrido, recordando que este espectáculo tradicional debe ser “un motivo de disfrute y nunca un riesgo para los espectadores”. Además, ha anunciado que ya se han iniciado trámites con la empresa de pirotecnia y que se emprenderán acciones legales para depurar responsabilidades.

El Consistorio también ha mostrado su apoyo a la joven afectada y a su familia, ofreciéndoles acompañamiento jurídico e institucional. Asimismo, ha animado a los vecinos a denunciar cualquier situación similar que pueda poner en riesgo la seguridad de las fiestas.