Las Jornadas Europeas de Arqueología llevarán visitas gratuitas a cinco enclaves históricos de la provincia

La provincia de Huelva se sumará del 11 al 14 de junio a las Jornadas Europeas de Arqueología con un programa de actividades que permitirá descubrir algunos de los principales tesoros patrimoniales del territorio a través de visitas guiadas, rutas teatralizadas, talleres infantiles, conferencias y recorridos culturales.

La iniciativa, organizada por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, tendrá como escenarios los municipios de Aroche, Escacena del Campo, Niebla, Palos de la Frontera y la ciudad de Huelva, donde los participantes podrán acercarse de forma gratuita a algunos de los enclaves arqueológicos más destacados de la provincia.

Entre las propuestas figura la visita al yacimiento romano de Turóbriga y al Museo Arqueológico de Aroche; una ruta teatralizada por Tejada la Vieja, en Escacena del Campo, considerado uno de los mejores ejemplos de urbanismo tartésico; y una visita guiada por el conjunto histórico de Niebla, incluyendo las actuaciones arqueológicas que se desarrollan actualmente en la localidad.

En Palos de la Frontera se ha programado un recorrido por los lugares colombinos y el antiguo puerto histórico, mientras que en la capital onubense habrá una ruta náutica por la ría para conocer espacios arqueológicos e históricos como la zona donde aparecieron las célebres armas de la Ría, además de talleres y actividades divulgativas en el Museo de Huelva.

La delegada territorial de Cultura y Deporte, Teresa Herrera, ha señalado que estas jornadas buscan acercar la arqueología al conjunto de la ciudadanía, dar a conocer el patrimonio histórico y poner en valor el trabajo de investigación, conservación y difusión que realizan profesionales e instituciones.

Todas las actividades serán gratuitas, contarán con servicio de transporte y se complementarán con contenidos digitales para facilitar el acceso y la divulgación del patrimonio arqueológico onubense.