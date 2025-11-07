Jabugo inaugura el VI Encuentro Nacional del Ibérico, epicentro del producto estrella de la Sierra

El municipio de Jabugo ha inaugurado este viernes el VI Encuentro Nacional del Ibérico, una cita que convierte a la localidad en el gran escaparate del producto más emblemático de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Durante varios días, profesionales, productores, expertos y representantes institucionales se darán cita en el corazón de la dehesa para debatir, compartir experiencias y reivindicar la identidad de un producto único en el mundo.

Organizado por el Ayuntamiento de Jabugo y la Denominación de Origen Protegida (DOP) Jabugo, el encuentro busca reforzar la unión del sector en torno a la calidad, la sostenibilidad y la diferenciación del ibérico, subrayando la importancia de mantener vivas las raíces del territorio que lo vio nacer.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano Contreras, participó en la inauguración, destacando que “este encuentro refuerza algo fundamental: la unión del sector en torno a un producto único en el mundo. Un producto que debe seguir creciendo en calidad, diferenciación y presencia internacional, sin perder su raíz en la tierra que lo vio nacer”.

Toscano recordó además que la Corporación Provincial ha aprobado por unanimidad una moción de apoyo a la DOP Jabugo y a todo el sector, con el objetivo de “defender sus estándares de calidad, el prestigio del ibérico onubense y el futuro de nuestros pueblos serranos”.

El VI Encuentro Nacional del Ibérico se consolida como una cita imprescindible para la promoción del jamón de Jabugo, símbolo de excelencia gastronómica y ejemplo de cómo tradición, territorio y sostenibilidad pueden convivir para proyectar al mundo el mejor sabor de Huelva.