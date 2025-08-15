Buscar
viernes. 15.08.2025
Jabugo celebra su segunda “Noche del Agua” del verano con baño, música y diversión bajo las estrellas

La cita será el martes 19 de agosto en la piscina municipal, con entrada libre hasta completar aforo

Cartel del evento / Fotografía: Ayuntamiento de Jabugo.
Jabugo Musica verano
Redacción
15/08/25 - 10:06

El Ayuntamiento de Jabugo repetirá este verano una de las actividades que más éxito tuvo el mes pasado: la “Noche del Agua”. La segunda edición de esta refrescante propuesta se celebrará el próximo martes 19 de agosto en la piscina municipal, con un horario especial de 22:00 a 01:00 horas.

Durante la velada, vecinos y visitantes podrán disfrutar de baños nocturnos, música y un ambiente festivo pensado para todas las edades. La entrada será gratuita hasta completar el aforo, lo que convierte la cita en una oportunidad perfecta para combatir el calor y vivir una noche diferente en pleno mes de agosto.

Con esta actividad, el Consistorio apuesta por dinamizar las noches de verano y ofrecer alternativas de ocio saludable y familiar, aprovechando el atractivo de sus instalaciones municipales y el encanto de las noches jabugueñas.