Jabugo celebra su segunda “Noche del Agua” del verano con baño, música y diversión bajo las estrellas
La cita será el martes 19 de agosto en la piscina municipal, con entrada libre hasta completar aforo
El Ayuntamiento de Jabugo repetirá este verano una de las actividades que más éxito tuvo el mes pasado: la “Noche del Agua”. La segunda edición de esta refrescante propuesta se celebrará el próximo martes 19 de agosto en la piscina municipal, con un horario especial de 22:00 a 01:00 horas.
Durante la velada, vecinos y visitantes podrán disfrutar de baños nocturnos, música y un ambiente festivo pensado para todas las edades. La entrada será gratuita hasta completar el aforo, lo que convierte la cita en una oportunidad perfecta para combatir el calor y vivir una noche diferente en pleno mes de agosto.
Con esta actividad, el Consistorio apuesta por dinamizar las noches de verano y ofrecer alternativas de ocio saludable y familiar, aprovechando el atractivo de sus instalaciones municipales y el encanto de las noches jabugueñas.