Isla Cristina une tradición y futuro con el VIII Encuentro de Caballeros del Mar y el I Congreso de Innovación Pesquera

Isla Cristina vive estos días una celebración que combina orgullo marinero e innovación con la celebración del VIII Encuentro de Caballeros del Mar y el I Congreso de Innovación y Sostenibilidad Pesquera, dos eventos que ponen en valor el papel fundamental de la pesca en la identidad y la economía del municipio.

El alcalde, Jenaro Orta, inauguró las jornadas destacando la importancia del sector pesquero local, “un motor que genera cientos de empleos directos e indirectos y que representa el corazón de Isla Cristina”. Orta subrayó también el compromiso del Ayuntamiento con la innovación y la sostenibilidad, claves —dijo— para “asegurar el futuro de nuestra flota y de las familias que viven del mar”.

El encuentro, que se celebra en el CIT Garum, ofrece un completo programa de actividades que incluye charlas técnicas, showcookings, exposiciones y espacios de intercambio entre profesionales, científicos y ciudadanía, todo ello en torno a un producto emblemático: la caballa, símbolo de la tradición pesquera isleña.

Como broche final, el viernes tendrá lugar la Gala de los Caballeros del Mar en el Teatro Horacio Noguera, donde se reconocerá la labor de personas y entidades vinculadas al sector. En este acto se entregará además el Timón de Oro a la Virgen del Rosario, patrona de Isla Cristina, como homenaje a la fe y al espíritu marinero que definen al municipio.

Bajo el lema “Caballas… corazón y alma”, Isla Cristina reafirma su vínculo eterno con el mar y su apuesta por un modelo pesquero que combine la fuerza de la tradición con la mirada puesta en un futuro más sostenible.