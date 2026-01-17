Isla Cristina se suma a las movilizaciones del sector pesquero convocadas para el 19 de enero

El Ayuntamiento de Isla Cristina ha anunciado que se suma a las movilizaciones convocadas por el sector pesquero a nivel nacional el próximo lunes, 19 de enero, en protesta por la aplicación del nuevo Reglamento Europeo de Control Pesquero. El Consistorio ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, a los profesionales del mar y a los colectivos vinculados a la pesca para que participen en la concentración prevista a las 16.00 horas en el puerto pesquero de la localidad.

Desde el Ayuntamiento se subraya que esta convocatoria supone una muestra de apoyo institucional a la flota pesquera y a las numerosas familias y empresas del municipio que dependen directa o indirectamente de esta actividad, una de las principales señas de identidad y motores económicos de Isla Cristina.

El Consistorio considera que las actuales exigencias del nuevo marco normativo están generando una profunda preocupación en el sector, especialmente por su impacto sobre la pesca artesanal y de bajura, la viabilidad económica de las embarcaciones, la seguridad en el mar y el mantenimiento del empleo. Entre los aspectos más cuestionados figuran la obligación de comunicar con cuatro horas de antelación la llegada a puerto y el registro de capturas desde el denominado kilogramo cero, medidas que, según advierten las organizaciones profesionales, resultan difíciles de aplicar en la operativa diaria de la pesca costera.

Asimismo, se alerta de que una aplicación rígida de la normativa puede provocar inseguridad jurídica, incrementar el riesgo durante las faenas en el mar y ocasionar pérdidas económicas, afectando de manera especial a las pequeñas embarcaciones, que carecen de medios suficientes para asumir estas exigencias en los términos actuales.

El Ayuntamiento de Isla Cristina reitera su respaldo al sector pesquero y defiende la necesidad de una pesca sostenible que tenga en cuenta la realidad diaria de los pescadores, apostando por el diálogo y la cooperación institucional para lograr una aplicación del reglamento que sea proporcionada, viable y adaptada a las particularidades de la pesca artesanal y de bajura.