Isla Cristina se suma a las ayudas de la Diputación para acelerar la recuperación tras los temporales

Isla Cristina dará un paso más en su plan de recuperación tras los últimos temporales invernales con su adhesión a la nueva línea de ayudas impulsada por la Diputación de Huelva. Así lo ha confirmado el alcalde, Jenaro Orta, tras participar en la reunión mantenida esta semana con el presidente provincial, David Toscano, y el resto de regidores de la provincia.

Estas subvenciones provinciales se suman a las ya anunciadas por la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, reforzando la estrategia municipal para actuar de forma ágil y coordinada ante los daños ocasionados por el temporal.

Las ayudas estarán destinadas principalmente a la reparación de edificios municipales afectados por filtraciones, humedades o desperfectos estructurales; al asfaltado de calles y avenidas con baches y problemas de circulación; y al arreglo de caminos rurales esenciales para el acceso a fincas y zonas agrícolas. También contemplan la recuperación de playas y espacios de recreo, con actuaciones como la reposición de arena, la mejora de accesos y el mantenimiento del equipamiento.

Además, el Ayuntamiento recopilará información sobre infraestructuras dependientes de otras administraciones, como carreteras con desperfectos, drenajes que han provocado inundaciones, muros derrumbados —entre ellos el del campo de fútbol— o colectores y sistemas de bombeo dañados. Entre las actuaciones urgentes figura la reparación del centro de transformación y bombeo número 5, clave para garantizar el saneamiento y suministro en el municipio.

Según ha señalado el alcalde, el Consistorio se encuentra en pleno proceso de cuantificación de daños y prevé remitir toda la documentación a la Diputación esta misma semana para agilizar la aprobación y llegada de los fondos.

Con esta adhesión, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de coordinarse con todas las administraciones para restablecer cuanto antes los servicios, recuperar los espacios públicos y garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas de Isla Cristina.