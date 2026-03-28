Isla Cristina rinde homenaje a Antílopez con un mural en el Teatro Horacio Noguera

El Ayuntamiento de Isla Cristinha inaugurado un mural dedicado al dúo Antilopez en la fachada lateral del Teatro Horacio Noguera, en un acto cargado de emoción que ha reunido a representantes institucionales, familiares, amigos y vecinos.

La obra, creada por el artista onubense Víctor Konestilo, se ubica en el Complejo Cultural “Juan Bautista Rubio Zamorano”, un espacio simbólico vinculado a la música, el carnaval y la vida cultural del municipio. El proyecto ha sido impulsado por el colectivo El Mar de Isla Cristina junto al área de Cultura del Ayuntamiento.

El acto ha estado presidido por el alcalde, Jenaro Orta, acompañado por el teniente de alcalde y concejal de Cultura, Jerónimo Sosa, así como por los propios integrantes del grupo, Félix y Miguel.

Durante su intervención, el alcalde ha destacado la trayectoria del dúo, al que ha definido como “orgullo de Isla Cristina”, subrayando su capacidad para llevar el nombre del municipio por todo el país a través de su música y su particular forma de entender la vida. Asimismo, ha señalado que este reconocimiento “no se está regalando absolutamente nada”, ya que Antílopez forma parte del patrimonio cultural de la localidad.

Orta también ha puesto en valor el carácter especial del homenaje, que llega en un momento clave para el grupo, a las puertas de su despedida de los escenarios. En este sentido, ha recordado que el dúo ofrecerá su penúltimo concierto en el propio teatro, dejando abierta la posibilidad de futuros reencuentros.

El alcalde ha incidido además en el valor colectivo del acto, con la implicación de artistas, promotores culturales y vecinos, destacando que el mural está llamado a perdurar como símbolo del vínculo entre el grupo y su pueblo.

Por su parte, los componentes de Antílopez se han mostrado visiblemente emocionados y han agradecido el homenaje, asegurando que la obra “no puede estar en mejor lugar”.

La inauguración se produce en la víspera del concierto con el que el dúo pondrá fin a su trayectoria musical, en un escenario especialmente significativo para su historia y la de Isla Cristina.