Isla Cristina reclama soluciones definitivas para la regeneración de sus playas

El alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, ha mantenido una reunión con la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, en la que se han retomado las gestiones para avanzar en la regeneración y protección del litoral del municipio. El encuentro sirvió para repasar las actuaciones realizadas antes y durante la temporada estival, entre ellas la mejora de accesos, la aportación de arena y la reparación del paseo marítimo de la Playa Central.

Orta ha recordado que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se comprometió antes del verano a encargar el proyecto del nuevo paseo marítimo de la Playa Central de forma consensuada con el Ayuntamiento, y a trabajar de manera paralela en una estrategia integral que garantice la mejora y estabilización de las playas con actuaciones como aportaciones de arena y la construcción de espigones.

“El trabajo realizado hasta ahora ha permitido la restitución provisional de la playa Central, pero lo que prima ahora es dar continuidad a la estrategia y asegurar actuaciones duraderas que protejan nuestro litoral”, ha señalado el alcalde tras el encuentro.

La subdelegada del Gobierno trasladará esta misma semana el asunto tanto al delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, como al propio secretario de Estado, con el objetivo de reactivar las medidas y acelerar los plazos de ejecución.

Orta ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a los vecinos, subrayando que “el Ayuntamiento y el Gobierno seguimos trabajando de forma coordinada” y remarcando que el asunto de las playas “está vivo y se están dando pasos para que la solución definitiva sea una realidad lo antes posible”.

Desde el Consistorio se reafirma así el compromiso de mantener un trabajo constante y conjunto con las administraciones competentes, con el fin de garantizar la sostenibilidad y el correcto uso de las playas, consideradas un motor social, medioambiental y económico de gran valor para Isla Cristina.