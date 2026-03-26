Isla Cristina intensifica la puesta a punto de sus playas tras los temporales para llegar en óptimas condiciones a Semana Santa

El Ayuntamiento de Isla Cristina ha intensificado en las últimas semanas los trabajos de acondicionamiento de sus playas con el objetivo de que el litoral luzca en las mejores condiciones posibles de cara a la próxima Semana Santa, uno de los periodos de mayor afluencia turística.

Tras los daños ocasionados por los temporales de los últimos meses, el Consistorio ha centrado sus esfuerzos en la mejora de los accesos y en la adecuación general de los espacios costeros, movilizando recursos humanos y materiales para acelerar las actuaciones.

Desde el área de Turismo y Playas se ha destacado el importante esfuerzo que se está realizando para recuperar la mejor imagen del litoral isleño, subrayando que, aunque el aporte de arena corresponde a la Demarcación de Costas, el Ayuntamiento está actuando de forma decidida para garantizar espacios cuidados y accesibles.

El municipio, considerado uno de los principales destinos turísticos de la costa onubense, se prepara así para recibir a vecinos y visitantes en unas fechas clave, en las que se espera una notable afluencia gracias a las previsiones de buen tiempo.

Con estas actuaciones, el Consistorio reafirma su apuesta por la calidad turística y la mejora continua de sus espacios naturales, consolidando a Isla Cristina como un enclave de referencia para disfrutar de la Semana Santa junto al mar.