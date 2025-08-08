Isla Cristina convoca la décima edición de la Cadena Humana contra la Violencia Machista para el 26 de agosto

La décima edición de la Cadena Humana contra la Violencia Machista ha sido presentada oficialmente en el Ayuntamiento de Isla Cristina, un evento que cada verano reúne a la ciudadanía en un gesto simbólico de solidaridad y compromiso frente a esta lacra social.

La concejala de Igualdad, Ana Vieira, y Mima Columé, técnica del Centro Municipal de Información a la Mujer (CIM), han explicado los detalles del acto, que tendrá lugar el próximo martes 26 de agosto a las 12:30 horas en las playas del municipio.

Columé destacó que la Cadena Humana busca “visibilizar el compromiso común en la lucha contra la violencia machista” y resaltó la importancia de la colaboración de distintos colectivos sociales para reforzar “el mensaje de unidad, sensibilización y rechazo rotundo a todas las formas de violencia ejercida sobre las mujeres”.

Además, informó que durante la actividad se instalará una carpa informativa con material divulgativo y recursos específicos en igualdad de género, fomentando la concienciación y el acceso a la información.

Por su parte, Ana Vieira calificó esta edición como “un referente en el calendario estival de Isla Cristina” y subrayó que “no hace falta esperar una fecha concreta para decir no a la violencia de género”. La concejala hizo un llamamiento a toda la ciudadanía para que se unan el día del acto “en cualquier punto de la orilla” y remarcó el valor de esta acción como “un mensaje positivo para las víctimas, que se sienten arropadas al ver que la sociedad no las deja solas”.

Asimismo, agradeció la colaboración de los medios y anunció la difusión de una cuña publicitaria a través de la Red Isla Cristina para informar tanto a residentes como a visitantes sobre la convocatoria.

Ana Vieira concluyó animando a participar en este acto “sencillo pero cargado de simbolismo y solidaridad”, destacando que “es una iniciativa en la que cualquiera puede sumarse en cualquier momento para seguir sumando fuerzas contra la violencia machista”.