Isla Cristina conmemora el aniversario de la elección de Héctor Julio Castillo, primer alcalde afroamericano de Europa

El municipio de Isla Cristina conmemora este domingo un hito singular en su historia reciente: la elección, el 19 de abril de 1979, de Héctor Julio Castillo como alcalde de la localidad, considerado el primer alcalde afroamericano de España y Europa.

Aquel nombramiento se produjo en el contexto de las primeras elecciones municipales democráticas tras la dictadura, en un momento clave para la consolidación del sistema democrático en el país. La llegada de Castillo a la Alcaldía supuso no solo un cambio político, sino también un hecho simbólico de gran relevancia social y cultural.

Su elección convirtió a Isla Cristina en un referente de diversidad y apertura en una época de transformación, situando al municipio onubense en la historia por este singular precedente.

Décadas después, esta efeméride sigue siendo recordada como un ejemplo de integración y avance democrático, reforzando la identidad de Isla Cristina como una localidad marcada por su carácter abierto y su diversidad.