Isla Cristina se blinda para un fin de semana histórico con las Fiestas de la Punta del Caimán y los conciertos de Manuel Carrasco

Isla Cristina se prepara para vivir un fin de semana sin precedentes entre el 21 y el 24 de agosto, cuando las tradicionales Fiestas de la Punta del Caimán en honor a la Virgen del Mar se solapen con los esperados conciertos del cantante local Manuel Carrasco, programados para los días 22 y 23 en el Recinto Ferial El Carmen. Para afrontar el reto logístico y de seguridad, el alcalde Jenaro Orta ha presidido este lunes dos reuniones clave con los máximos responsables de la Guardia Civil, Policía Local, Capitanía Marítima, la Hermandad de la Virgen y el equipo de seguridad del artista, preparando un despliegue sin precedentes.

El operativo contará con la presencia de dos grupos operativos de la Guardia Civil desde el viernes, con efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana, embarcaciones del Servicio Marítimo para el tradicional desembarco de la Virgen, y unidades de drones para la vigilancia aérea, tanto de la Policía Local como del Instituto Armado. A estos se suman refuerzos policiales, Protección Civil y ambulancias coordinadas con el Centro de Salud, además de más de 120 profesionales de seguridad privada en los conciertos para controlar accesos y mantener el orden.

Para evitar problemas logísticos, se habilitarán nuevos aparcamientos, plataformas accesibles para personas con movilidad reducida, aseos en puntos estratégicos y se reforzará la limpieza urbana. Se retirarán maceteros y otros obstáculos para facilitar el flujo de personas y vehículos.

El alcalde Orta alertó sobre la gran afluencia que se espera, con miles de personas llegadas desde toda Andalucía y España, y subrayó la importancia de un dispositivo de tráfico y seguridad “muy bien planificado para evitar aglomeraciones y garantizar que todo transcurra con normalidad desde la llegada hasta la salida de los asistentes”. Destacó la coordinación “ejemplar” entre administraciones y fuerzas de seguridad, “porque la seguridad de nuestros vecinos y visitantes es una prioridad absoluta”.

Respecto al desembarco de la Virgen del Mar, se implementará un registro previo de embarcaciones para garantizar la seguridad en el agua, con vigilancia reforzada en el muelle y zonas de playa, apoyada por tecnología de drones para supervisar la situación en tiempo real.

Finalmente, el alcalde lanzó un llamamiento a la responsabilidad: “Queremos que estos días se vivan con alegría y seguridad. Estamos preparados para que Isla Cristina sea el epicentro cultural y festivo de la provincia, y que esta cita histórica quede en la memoria de todos”.

Con esta minuciosa preparación, Isla Cristina afronta un agosto de récord y demuestra que la unión de fuerzas públicas y privadas es la clave para que la fiesta y la seguridad vayan siempre de la mano.