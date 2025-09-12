La iniciativa de la Diputación Provincial HuelvaLAB acoge un entrenamiento para reforzar las habilidades de comunicación de profesionales

HuelvaLAB, iniciativa de la Diputación Provincial de Huelva, ha celebrado esta semana un entrenamiento en comunicación eficaz diseñado y dirigido por la periodista especializada en comunicación estratégica e innovación María José Bayo. La actividad permitió a profesionales y personas emprendedoras trabajar de manera práctica cómo expresarse en público con mayor seguridad y claridad.

La experiencia, pionera por sus características en Huelva, combinó formación general con asesoramiento personalizado, mindfulness y prácticas individuales en un set de televisión profesional para simular contextos realistas.

Alberto Arroyo, coordinador de HuelvaLAB, dio la bienvenida a las personas participantes y explicó que este proyecto de la Diputación Provincial impulsa la innovación, la digitalización y el talento en la provincia.

Arroyo explicó que HuelvaLAB promueve especialmente la transformación digital de los sectores estratégicos y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor, al conectar a empresas tecnológicas con el ámbito agroforestal y otros sectores productivos.

Quienes participaron en la actividad practicaron respiración consciente con la comunicadora y coach María Pulido como parte de las técnicas de preparación para hablar en público.

Por su parte, María José Bayo ofreció claves para comunicar desde las fortalezas personales sin perder autenticidad. Así, aconsejó a las personas asistentes en relación con aspectos como la estructura y velocidad del habla para lograr mensajes claros y comprensibles, el uso de storytelling o arte de narrar historias y propiciar una conexión emocional, la preparación de una presentación profesional en formato elevator pitch o «discurso de ascensor» y diversas simulaciones en el set de televisión.

Durante el entrenamiento, que agotó sus plazas en tiempo récord e incluyó un desayuno de conexión profesional, Bayo expuso asimismo algunas tendencias emergentes en comunicación. Cada participante recibió recomendaciones personalizadas para seguir mejorando sus habilidades comunicativas y potenciar su capacidad de influencia.

Sobre HuelvaLAB

HuelvaLAB es una iniciativa de la Diputación Provincial de Huelva, coordinada por su Servicio de Tecnología de la Información, que promueve la innovación, la digitalización y el desarrollo del talento en los sectores productivos de la provincia.

Con sede en el Centro Agroexperimental de Empresas ubicado en la carretera San Juan del Puerto a Niebla, ofrece formación, mentorías, asesoramiento y espacios de colaboración para apoyar a empresas, profesionales y personas emprendedoras en el impulso de proyectos innovadores.