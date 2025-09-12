Encinasola facilita que menores cumplan medidas judiciales sin salir del municipio

La delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública, Carmen Céspedes, y la alcaldesa de Encinasola, María Dolores Benjumea, han firmado un convenio que permitirá a los menores infractores del municipio cumplir las medidas impuestas por los jueces —como prestaciones en beneficio de la comunidad o tareas socioeducativas— sin necesidad de desplazarse fuera de la localidad.

Céspedes destacó la colaboración del Ayuntamiento con el sistema andaluz de Justicia Juvenil, que asegura el cumplimiento de medidas tanto de internamiento como de medio abierto. Los menores podrán colaborar en la limpieza y mantenimiento de parques, jardines y mobiliario urbano, “restituyendo el daño a la sociedad en su propio entorno”, según la delegada. Además, la Policía Local supervisará el cumplimiento de medidas como la libertad vigilada o la permanencia en domicilio.

Durante su visita, Céspedes también recorrió varias calles y edificios mejorados gracias al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), que en los últimos dos ejercicios ha destinado a Encinasola 302.767 euros. En 2024, se actuó en la calle Oliva, la plazoleta Emilio Elías y la avenida Roca Amador, mientras que este año las mejoras se centran en las vías Castillo y Cumbres y en la Finca Pública ‘La Contienda’, con un total de 702.533 euros, de los que la Junta aporta más de 163.000.

La delegada señaló que el PFEA es un ejemplo de colaboración institucional que permite mejorar infraestructuras, generar empleo y luchar contra la despoblación en municipios medianos y pequeños como Encinasola.