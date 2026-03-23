Infraestructuras y Presa de Alcolea centran comisión clave en Huelva

La Diputación Provincial de Huelva celebrará el próximo 26 de marzo una nueva sesión de la Comisión para el Impulso de las Infraestructuras, en un contexto marcado por la preocupación social y política tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas, entre ellas 29 onubenses. La cita tendrá lugar a las 11.30 horas en el Edificio Puente de La Rábida y busca analizar la situación actual y definir medidas urgentes para mejorar las conexiones de la provincia.

El encuentro pondrá el foco especialmente en la red ferroviaria, un asunto que arrastra deficiencias históricas en Huelva y que, tras el siniestro, ha evidenciado su fragilidad. La provincia cuenta actualmente con una única conexión directa con Madrid, afectada con frecuencia por incidencias, lo que ha incrementado la sensación de aislamiento.

Junto a la cuestión ferroviaria, el orden del día incluye el análisis de la Presa de Alcolea, cuya situación cobra relevancia tras las últimas borrascas y su impacto en el control de la cuenca hídrica. La gestión del agua se sitúa así como otro de los pilares estratégicos a tratar en la reunión.

En la Comisión participarán representantes institucionales, económicos y sociales, entre ellos la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Huelva, la Universidad, el Puerto, sindicatos y organizaciones empresariales, además de los distintos grupos políticos.

El presidente de la Diputación, David Toscano, ha insistido en la necesidad de que el Gobierno central esté presente en esta cita, invitando tanto al presidente Pedro Sánchez como al ministro de Transportes, Óscar Puente, sin que por el momento hayan confirmado su asistencia. Toscano considera clave su participación ante una situación que califica de límite y ha advertido con claridad que “Huelva no puede aceptar que todo siga igual”.

La reunión pretende convertirse en un punto de inflexión para consensuar soluciones reales que permitan a la provincia avanzar hacia unas infraestructuras más seguras, eficientes y acordes a sus necesidades, dejando atrás años de carencias estructurales.