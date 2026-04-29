Influencers de viajes recorren la provincia de Huelva para mostrar sus encantos turísticos

Cinco influencers de viajes con miles de seguidores en redes sociales han recorrido durante cuatro días distintos puntos de la provincia de Huelva en una iniciativa destinada a promocionar sus atractivos turísticos, especialmente en la zona de la Cuenca Minera. La acción se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) ‘Cuenca Minera, Un lugar por descubrir’, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.

Durante su estancia, las creadoras de contenido visitaron algunos de los enclaves más representativos del territorio, como la Gruta de las Maravillas en Aracena, el paraje minero de la Corta Atalaya o la Peña del Hierro, además de conocer la huella británica en zonas como Punta Umbría y Huelva capital. El recorrido también incluyó la comarca del Condado, con visitas a sus tradicionales bodegas.

Las influencers participantes —Sandra Tripiana, Micaela Castro, Giovanna Marmo, Manoli Fernández y Mónika Araujo— compartieron su experiencia en tiempo real a través de Instagram, generando un alto impacto entre sus seguidores. Según los datos recopilados, sus publicaciones, entre reels y stories, han superado los dos millones de visualizaciones.

Esta acción forma parte de la estrategia de promoción turística impulsada por la Agencia Destino Huelva, que cada año colabora con influencers, periodistas y agentes del sector para dar a conocer la diversidad de la oferta turística onubense.

El PSTD ‘Cuenca Minera, Un lugar por descubrir’ tiene como objetivo poner en valor el patrimonio natural, histórico y cultural de estas comarcas, reforzando su capacidad para atraer visitantes y dinamizar la economía local. Iniciativas como esta contribuyen además a combatir la estacionalidad, promocionando experiencias vinculadas a la gastronomía, el patrimonio, el ocio y el turismo activo durante todo el año.