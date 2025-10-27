Indignación vecinal en La Redondela por las obras en el Camino del Coto

La ejecución de obras en el Camino del Coto, vía tradicional por la que transcurre la Virgen de la Esperanza de La Redondela, ha generado una profunda indignación vecinal. Los residentes critican la falta de transparencia y la ausencia de información pública sobre la actuación, que consideran un grave atropello medioambiental y patrimonial.

Según los vecinos, ni el Alcalde de La Redondela, ni la población han recibido comunicación oficial sobre los trabajos, y no se ha publicado ningún comunicado en prensa. La situación ha provocado preocupación por el posible impacto sobre un entorno de especial protección medioambiental y por la alteración de un camino histórico y simbólico para el municipio.

Los habitantes demandan que el Ayuntamiento de Isla Cristina exija explicaciones a la administración competente y que se aclaren aspectos clave, como los motivos de la obra, el impacto ambiental previsto y la autoridad que ha autorizado la intervención.

“Como ciudadanos comprometidos con la protección de nuestro entorno, no podemos permanecer impasibles ante la posible destrucción de un paraje de enorme valor ecológico, histórico y simbólico”, afirman los vecinos.

La comunidad redondelera reclama claridad, respeto y protección para el Camino del Coto y para el patrimonio natural de la localidad, insistiendo en que cualquier actuación debe contemplar diálogo, participación ciudadana y conservación del entorno.