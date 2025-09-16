Inauguradas las obras del primer tramo del Corredor Verde del Río Tinto

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano Contreras, ha inaugurado hoy las obras del primer tramo del Corredor Verde del Río Tinto, un proyecto que ha definido como “transformador para nuestra provincia, no solo como infraestructura ambiental y turística, sino también como una forma de recuperar nuestra historia y de conectar a nuestros pueblos a través de un espacio sostenible, saludable y abierto a todos”.

El acto ha contado con la presencia de la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García; el delegado del Gobierno andaluz en Huelva, José Manuel Correa; el director general de Política Forestal y Biodiversidad, Juan Ramón Pérez Valenzuela; el delegado territorial, Pedro Yórquez, así como los alcaldes y alcaldesas de los municipios implicados en esta primera fase: La Palma del Condado, Villarrasa y Niebla.

Este primer tramo supone un paso decisivo en la puesta en marcha de un corredor que aspira a convertirse en referente de movilidad sostenible, ocio activo y turismo de naturaleza, a la vez que contribuye a la puesta en valor del patrimonio histórico y cultural ligado al Río Tinto y a la fusión de sus paisajes únicos con la vida de las localidades que lo rodean.

La Diputación de Huelva subraya que este proyecto, además de fomentar hábitos saludables como el senderismo y el cicloturismo, generará nuevas oportunidades económicas y sociales en la provincia, reforzando su atractivo como destino turístico vinculado al medio ambiente y a la sostenibilidad.