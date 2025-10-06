Inaugurada en Valverde del Camino la reforma del Centro de Participación Activa con 181.000 euros de inversión

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha inaugurado este lunes en Valverde del Camino las obras de reforma y renovación del mobiliario del Centro de Participación Activa (CPA) del municipio, a las que se han destinado más de 181.000 euros procedentes de los fondos europeos Next Generation.

Durante la visita, López ha estado acompañada por la alcaldesa, Syra Senra, la presidenta de la Junta de Gobierno del CPA, Rosario Sánchez; el director del recurso, José Manuel Ponce; y el delegado provincial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, José Manuel Borrero. La consejera ha destacado el compromiso por dotar de vida a los CPA, ofreciendo espacios cómodos y accesibles donde los mayores se sientan “como en su hogar”.

El Gobierno andaluz ha invertido un total de 7,6 millones de euros entre fondos europeos y propios para mejorar y equipar 31 centros de participación activa en toda la comunidad. En Huelva, esta inversión supera los 863.000 euros para la reforma y dotación de nuevo mobiliario en 11 CPA, consolidando la apuesta por la mejora de la calidad de vida de las personas mayores.

Loles López ha recordado que, además de esta actuación en Valverde, la última semana incluyó la colocación de la primera piedra de centros residenciales en Jaén y la visita a las obras del centro de día para personas con alzheimer en la provincia. “Ese es el sentido de la política: trabajar para poder hacer feliz a los demás”, ha concluido la consejera, destacando el impacto social de estas inversiones en la comunidad.