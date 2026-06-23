El IES Nuevo Milenio de Zalamea reparará los daños del temporal por 283.000 euros

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha adjudicado las obras de reparación de los daños causados por el temporal en el IES Nuevo Milenio de Zalamea la Real por un importe de 283.846,85 euros. Los trabajos, que tendrán un plazo de ejecución de tres meses, serán realizados por la empresa Gestión de Viviendas Vera Cruz S.L.

La intervención se centrará principalmente en solucionar los problemas de filtraciones y humedades detectados en las distintas cubiertas planas del centro educativo, afectadas por el tren de borrascas registrado a comienzos de año. En las cubiertas acabadas en plaqueta cerámica se llevará a cabo una nueva impermeabilización mediante lámina autoprotegida, mientras que en las cubiertas invertidas con acabado de chinos se desmontarán los elementos existentes para renovar la tela asfáltica y mejorar el aislamiento antes de reponer parte del material recuperado.

Además de las actuaciones en las cubiertas, las obras contemplan la reparación de los desperfectos ocasionados por el temporal en diferentes espacios interiores y fachadas del instituto, donde se han registrado desprendimientos de revestimientos, enfoscados y pinturas.

Esta actuación forma parte del plan Andalucía Actúa, impulsado por la Junta de Andalucía con una inversión global de 60,2 millones de euros destinada a la recuperación de infraestructuras docentes afectadas por las inclemencias meteorológicas registradas durante el pasado mes de febrero.

La contratación de los trabajos se ha realizado a través del acuerdo marco promovido por la Agencia Pública Andaluza de Educación, una herramienta diseñada para agilizar los procesos de adjudicación e inicio de obras con presupuestos de hasta un millón de euros.