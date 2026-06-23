La Antilla da la bienvenida al verano con su tradicional Hoguera de San Juan en la playa Central

La playa Central de La Antilla volverá a convertirse este martes 23 de junio en el epicentro de la celebración de la Noche de San Juan con la tradicional hoguera organizada por el Ayuntamiento de Lepe, uno de los actos más destacados de bienvenida a la temporada estival.

La programación comenzará a las 22:30 horas en las inmediaciones del paseo marítimo, donde el DJ local Ernesto Algarra será el encargado de amenizar la velada con una sesión musical que acompañará la llegada de vecinos y visitantes a esta cita tan señalada del calendario veraniego.

El momento más esperado de la noche llegará a las 00:00 horas con el encendido de la hoguera, alrededor de la cual los asistentes podrán participar en los tradicionales rituales asociados a esta celebración, vinculados a los deseos, la renovación y la buena suerte.

La Noche de San Juan, que se celebra en la madrugada del 23 al 24 de junio, hunde sus raíces en antiguos ritos paganos relacionados con el solsticio de verano, posteriormente integrados en la festividad cristiana de San Juan Bautista. El fuego y el agua son los principales símbolos de una tradición que invita a dejar atrás lo negativo y afrontar una nueva etapa.

Además de la hoguera de La Antilla, la playa de Islantilla también acogerá una celebración especial con otra hoguera junto a su paseo marítimo, donde se desarrollará una velada de cuentos frente al mar a cargo de Luís Correia Carmelo.

La actividad en La Antilla comenzará a las 22:30 horas en la playa Central y se espera que reúna a numerosos vecinos y turistas en una de las noches más emblemáticas del inicio del verano.