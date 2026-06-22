Punta Umbría activa un amplio dispositivo de seguridad para el verano

Punta Umbría ya tiene diseñado el operativo especial de seguridad que acompañará a los principales eventos del verano. La Junta Local de Seguridad, presidida por el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha coordinado con los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad los dispositivos que estarán activos desde la celebración de la Noche de San Juan hasta el XXV Triatlón Playas de Punta Umbría, previsto para el próximo mes de septiembre.

Uno de los primeros grandes retos será la Noche de San Juan, para la que se mantendrá una organización similar a la del pasado año tras los buenos resultados obtenidos. El operativo contará con la participación de Policía Local, Guardia Civil, USECIC, Protección Civil y vigilantes municipales.

Las hogueras autorizadas se ubicarán en las zonas del Albergue, Altair, Puntamar, La Bota y El Portil, donde además se reforzará la vigilancia y se establecerán controles preventivos de alcoholemia en los accesos principales.

El dispositivo comenzará a desplegarse durante la tarde del 23 de junio e incluirá un aumento de patrullas de Policía Local respecto al año pasado, además de la presencia de efectivos de Protección Civil, Policía Autonómica y Guardia Civil.

La reunión también ha servido para coordinar la seguridad de la temporada de playas, donde se reforzará el trabajo conjunto entre Policía Local y Protección Civil. El servicio contará con cinco vehículos todoterreno destinados a la vigilancia del litoral, además del seguimiento de las actividades náuticas y del control de motos de agua en la ría.

Otra de las citas destacadas del verano será la procesión marítima de la Virgen del Carmen del próximo 15 de agosto. Ante la elevada concentración de embarcaciones que suele registrarse durante esta celebración, el Ayuntamiento solicitará la colaboración de la Guardia Civil Marítima para regular el tráfico náutico y garantizar la seguridad.

Asimismo, los responsables municipales han analizado los dispositivos previstos para la procesión terrestre del 16 de julio y para la Feria del Carmen, que se celebrará del 13 al 16 de agosto y que volverá a concentrar a miles de personas en el recinto ferial.

La situación de la playa de El Portil también ha estado presente en la reunión. El Ayuntamiento mantiene su preocupación por el estado de la zona afectada por la pérdida de arena y ha confirmado que continuará ondeando de forma permanente la bandera roja en el puesto de Protección Civil de la calle Zorzal hasta que se adopten soluciones definitivas que permitan garantizar la seguridad de los bañistas.

Además, durante los meses de máxima afluencia turística se incrementará la presencia policial en El Portil para mejorar la regulación del tráfico, controlar los estacionamientos y vigilar el cumplimiento de las ordenanzas municipales.

En la reunión han participado representantes de la Subdelegación del Gobierno, Guardia Civil, Policía Autonómica, Policía Local, Protección Civil, Consorcio Provincial de Bomberos, servicios sanitarios y responsables municipales de distintas áreas, con el objetivo de coordinar una respuesta conjunta para afrontar un verano que volverá a reunir a miles de visitantes en el principal destino turístico de la costa onubense.