Flamenco y vino se citan bajo las estrellas en Rociana

El flamenco y el vino, dos de las expresiones culturales más arraigadas de la provincia de Huelva, volverán a encontrarse el próximo 3 de julio en Rociana del Condado con la celebración de una nueva edición de la Noche Blanca del Flamenco y del Vino, una propuesta que promete convertir las Bodegas Contreras Ruiz en el escenario de una experiencia sensorial única.

La gran protagonista de la noche será la cantaora onubense Regina, quien ofrecerá un recorrido musical por distintos palos del flamenco acompañada por un elenco de ocho músicos y artistas, en un espectáculo que combinará cante, música, patrimonio y enogastronomía.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Diputación de Huelva y del Ayuntamiento de Rociana del Condado, y nace con el objetivo de poner en valor dos de las grandes señas de identidad de la provincia: el flamenco y los vinos del Condado.

El diputado provincial José Carlos Roda destacó durante la presentación que esta propuesta contribuye a promocionar el talento artístico onubense, impulsar el turismo cultural y gastronómico y difundir la excelencia de los vinos de la comarca.

Por su parte, el concejal de Cultura de Rociana, Diego Luis Contreras, recordó que el evento supone una evolución de antiguas iniciativas enogastronómicas celebradas en la localidad y destacó la apuesta realizada junto a Regina y las Bodegas Contreras Ruiz para ofrecer una experiencia cultural diferente.

La propia Regina explicó que el espectáculo combinará el flamenco más tradicional con otras influencias musicales, manteniendo como eje central el cante jondo y especialmente el fandango, considerado uno de los grandes símbolos culturales de la provincia.

La artista estará acompañada por los guitarristas Joaquín Brito y Javier Flores, los coros y palmas de María Carrión, Antonio Carrión y Lola Pérez, la percusión de Miguel Ángel Santilario y el piano de Claudio Rodríguez.

La velada contará además con la participación especial del artista hinojero José Luis Pérez Vera, que se sumará a un espectáculo concebido para fusionar música y vino en un entorno singular.

Uno de los aspectos más originales del evento será precisamente el maridaje entre los distintos estilos flamencos y los vinos seleccionados para la ocasión. A medida que avance el espectáculo, cada interpretación estará asociada a un vino diferente, permitiendo al público descubrir nuevas conexiones entre la música y los sabores del Condado.

La periodista onubense Alma Alanís será la encargada de conducir la velada, explicando las características de cada vino y las razones de su vínculo con los distintos estilos flamencos que se interpretarán durante la noche.

En total se degustarán cinco vinos diferentes en una experiencia que culminará con un cóctel y aperitivos en el patio de las bodegas, un espacio que habitualmente no se abre al público para este tipo de eventos.

Desde las Bodegas Contreras Ruiz, José Joaquín Contreras destacó que la cita pretende mostrar dos culturas profundamente arraigadas en la provincia, recordando que tanto el flamenco como la tradición vitivinícola forman parte esencial de la identidad de esta tierra.

La Noche Blanca del Flamenco y del Vino comenzará a las 22:00 horas del próximo 3 de julio y aspira a consolidarse como una de las grandes citas culturales y enoturísticas del verano onubense, uniendo en una misma velada la emoción del cante y la historia de unos vinos que llevan siglos formando parte del paisaje del Condado.