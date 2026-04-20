HuelvaLAB forma a profesionales del sector agro en comunicación para impulsar su digitalización

La Diputación Provincial de Huelva, a través de su iniciativa HuelvaLAB, ha desarrollado durante los meses de marzo y abril una acción formativa centrada en la comunicación eficaz como herramienta clave para avanzar en la digitalización del sector agro.

El programa, dirigido por la periodista y experta en comunicación e innovación María José Bayo, ha combinado entrevistas previas con un entrenamiento presencial en el Centro Agroexperimental de Empresas. Este enfoque ha permitido adaptar los contenidos a las necesidades reales de los participantes, tras un diagnóstico individual realizado mediante sesiones telemáticas.

La formación, en la que han participado más de 30 profesionales, ha tenido un marcado carácter práctico e interactivo, centrado en mejorar la claridad del mensaje, la capacidad de síntesis y la coherencia comunicativa. Además, se han abordado habilidades clave para la gestión de equipos, la relación con clientes y la toma de decisiones en un entorno cada vez más digitalizado.

Durante las sesiones, se ha trabajado la comunicación como una competencia transversal en los procesos de transformación digital, poniendo el acento en la importancia de estructurar bien los mensajes, gestionar situaciones complejas y seleccionar los canales adecuados, especialmente en contextos digitales.

El programa ha incluido dinámicas individuales y en grupo, como simulaciones de entrevistas para pódcast o ejercicios de innovación en equipo, en los que los participantes han planteado soluciones digitales a retos del sector agrícola, presentadas posteriormente en formato elevator pitch.

Con este tipo de iniciativas, HuelvaLAB refuerza su papel como espacio de capacitación y acompañamiento para empresas y profesionales, con el objetivo de mejorar la competitividad del tejido productivo a través de la digitalización y la innovación, especialmente en un sector estratégico como el agroforestal.