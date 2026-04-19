Diputación y Junta impulsan la declaración BIC de la antigua estación Huelva-Término

La Diputación de Huelva y la Junta de Andalucía han definido la hoja de ruta para solicitar la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la antigua estación Huelva-Término, en un nuevo paso para la protección y recuperación de uno de los enclaves más emblemáticos de la capital onubense.

El avance se produce tras la aprobación unánime en el pleno provincial de la solicitud formal para iniciar el expediente ante la Consejería de Cultura, órgano encargado de tramitar y resolver este procedimiento. En la reunión han participado el presidente de la Diputación, David Toscano; el delegado del Gobierno andaluz en Huelva, José Manuel Correa; y la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Teresa Herrera, junto a técnicos y miembros de la Comisión Provincial de Patrimonio.

Durante el encuentro se han analizado los pasos necesarios para agilizar la tramitación administrativa con el objetivo de que la declaración BIC se materialice en el menor tiempo posible.

El proyecto contempla que, una vez rehabilitado, el edificio tenga un uso cultural y ciudadano, convirtiéndose en un espacio polivalente destinado a exposiciones, actividades culturales y eventos comunitarios abiertos a toda la provincia.

Construida a finales del siglo XIX, la antigua estación Huelva-Término constituye un símbolo de la historia ferroviaria y del desarrollo de Huelva. Sin embargo, en los últimos años ha sufrido un notable deterioro debido al paso del tiempo, la falta de uso y diversos siniestros.

La adquisición del inmueble por parte de la Diputación ha permitido iniciar labores de vigilancia y conservación para frenar su degradación, mientras avanzan los trámites para su protección y futura rehabilitación.

Con esta iniciativa, ambas administraciones refuerzan su compromiso con la conservación del patrimonio histórico y con la recuperación de espacios clave de la memoria colectiva, dando respuesta a una reivindicación histórica de la sociedad onubense.