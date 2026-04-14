Huelva relanza su promoción turística desde el Muelle de las Carabelas tras la suspensión en FITUR

La provincia de Huelva ha retomado su promoción turística con la celebración de una feria en el Muelle de las Carabelas, donde se han concentrado las acciones previstas inicialmente para FITUR, suspendidas en su día por el accidente de Adamuz.

La iniciativa, organizada por la Diputación, ha reunido a municipios, entidades y agentes del sector turístico en una jornada que ha servido para mostrar más de 30 formas de entender y contar el destino Huelva, poniendo en valor su identidad, su paisaje y su forma de vida.

El presidente de la institución provincial, David Toscano, ha destacado que esta acción simboliza el regreso de la provincia a la promoción exterior “desde lo que es, desde sus მუნიციპალios y desde su identidad”, subrayando además los buenos resultados turísticos del último año y la necesidad de seguir apostando por un modelo basado en la autenticidad y la sostenibilidad.

Por su parte, la presidenta de la Agencia Destino Huelva, Ana Delgado, ha señalado que la propuesta permite estructurar la oferta en torno a grandes segmentos como el sol y playa, la gastronomía, la cultura, el deporte o la naturaleza, con el objetivo de atraer visitantes durante todo el año.

A lo largo de la jornada, las presentaciones han recorrido toda la geografía provincial. Desde las tradiciones y la identidad local de municipios como Almonte, Cartaya o Aljaraque, hasta el patrimonio cultural con citas como las Cruces de Mayo de Bonares o el Dolmen de Soto en Trigueros. La gastronomía ha tenido un papel destacado con propuestas vinculadas al marisco, el vino del Condado o las tradiciones ibéricas del interior.

El litoral, la Sierra y el Andévalo también han mostrado su potencial turístico con iniciativas centradas en la naturaleza, el deporte y el patrimonio, mientras que propuestas innovadoras como la recreación virtual del vuelo del Plus Ultra en Palos de la Frontera han evidenciado la apuesta por nuevas formas de divulgación.

La Diputación ha presentado además la campaña “Huelva, Luz y Verso” como carta de presentación del destino, reforzando una imagen basada en la diversidad y la autenticidad.

Con esta acción, la provincia vuelve a proyectarse al exterior tras el parón motivado por el suceso de Adamuz, mostrando un modelo turístico construido desde la suma de sus municipios y preparado para consolidarse como destino durante los 365 días del año.