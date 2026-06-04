Huelva refuerza su promoción internacional como destino de golf

La Agencia Destino Huelva continúa reforzando la promoción de la provincia como uno de los principales destinos de golf del sur de Europa mediante una estrategia que combina acciones dirigidas tanto al público final como a los principales operadores turísticos internacionales especializados en este segmento.

Dentro de esta campaña, representantes de la Agencia y de los principales campos de golf onubenses han participado recientemente en la Iagto European Convention (IEC), celebrada en Málaga y considerada uno de los encuentros profesionales más importantes del sector a nivel continental.

La cita reunió a cerca de un millar de participantes, entre ellos turoperadores especializados, agencias de viajes y representantes de destinos turísticos de distintos países. Durante el evento, la delegación onubense mantuvo más de 250 reuniones profesionales destinadas a impulsar acuerdos comerciales y captar visitantes para la próxima temporada.

La presencia de Huelva en este foro internacional contó con la participación de representantes de Isla Canela Golf, DoubleTree by Hilton Islantilla Golf Resort, Precise Resort El Rompido, Golf Nuevo Portil y Bellavista Golf Club, además de la propia Agencia Destino Huelva.

Paralelamente, la promoción de la oferta onubense también se está desarrollando a través del Circuito Golf Huelva la Luz, una iniciativa que ha recorrido diferentes ciudades de España, Portugal y Francia acercando los atractivos turísticos de la provincia a los aficionados a este deporte.

Hasta el momento, el circuito ha reunido a cerca de un millar de jugadores en pruebas disputadas en Barcelona, Valladolid, Bilbao, Oporto, Lisboa, Burdeos y Pontevedra. Los participantes han recibido información sobre la oferta de campos de golf, alojamientos, gastronomía y recursos turísticos disponibles en la provincia.

La competición continuará en las próximas semanas con nuevas citas en Gijón y Zaragoza, completando una edición que alcanza ya diecisiete años de trayectoria y que se ha consolidado como una de las principales herramientas promocionales del destino.

Desde la Agencia Destino Huelva destacan que el golf constituye uno de los segmentos turísticos más importantes para la desestacionalización de la actividad turística, ya que concentra gran parte de su demanda entre los meses de otoño y primavera, precisamente fuera de la temporada alta de sol y playa.

La combinación de clima suave durante todo el año, una amplia oferta hotelera y campos de primer nivel convierte a Huelva en uno de los destinos más atractivos para los aficionados europeos a este deporte, un mercado que sigue creciendo y generando importantes beneficios económicos para la provincia.