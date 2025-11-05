Huelva refuerza su presencia en el mercado británico con una campaña en Londres y stand propio en la feria World Travel Market

La Diputación de Huelva, a través de la Agencia Destino Huelva, participa un año más en la World Travel Market (WTM) de Londres, una de las ferias internacionales de turismo más importantes de Europa, que se celebra del 4 al 6 de noviembre. El objetivo es reforzar la presencia del destino en el mercado británico —uno de los principales emisores internacionales— y abrir nuevas oportunidades de negocio en otros países.

La diputada de Turismo y presidenta de la Agencia Destino Huelva, Ana Delgado, encabeza la delegación onubense, acompañada por técnicos de la Agencia, representantes del Ayuntamiento de Lepe y empresarios hoteleros de la provincia. En esta edición, Huelva se presenta como un destino de experiencias únicas, con una oferta que combina naturaleza, gastronomía, deporte y sostenibilidad.

Entre los atractivos más destacados, el turismo de naturaleza ocupa un lugar central, con propuestas como el nordic walking o birdwatching en el Espacio Natural de Doñana, que despiertan gran interés entre el público británico. El golf, con sus ocho campos repartidos por la provincia, sigue siendo el producto más demandado por este mercado, contribuyendo a desestacionalizar la oferta turística junto al tradicional sol y playa.

El stand de Huelva se encuentra dentro del espacio expositivo de la Junta de Andalucía, a través de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía. La WTM de Londres reúne este año a más de 3.800 expositores de 180 países y espera superar los 43.000 visitantes profesionales, lo que la convierte en una cita clave en la agenda internacional del sector.

Coincidiendo con la feria, la Agencia Destino Huelva ha lanzado una potente campaña publicitaria bajo el lema “Érase una vez… la provincia de Huelva”, visible entre el 3 y el 9 de noviembre en 44 pantallas digitales de Londres, incluidas las de Piccadilly Circus y estaciones del metro londinense.

Asimismo, el aeropuerto de Faro, principal vía de entrada para los visitantes internacionales del suroeste europeo, también acoge la campaña durante los meses de octubre y noviembre, coincidiendo con la temporada alta de golf. Con esta estrategia, Huelva busca consolidar su posicionamiento como destino preferente para el turismo británico, ofreciendo naturaleza, deporte, gastronomía y un clima excepcional durante todo el año.