El Ayuntamiento de Cortegana estudia movilizaciones si continúa el traslado de la Capitanía de la Guardia Civil a Aracena

El Ayuntamiento de Cortegana ha iniciado una serie de actuaciones para mostrar su rechazo frontal a la decisión de la Guardia Civil de trasladar la Capitanía, históricamente ubicada en el municipio, a la localidad de Aracena. Como primer paso, el Pleno municipal ha aprobado por mayoría absoluta, con el respaldo de PP, IU y PSOE, una Declaración Institucional contraria a este traslado.

Entre las medidas acordadas se incluye la puesta en marcha de una campaña de recogida de firmas en toda la comarca de la Sierra Occidental, la celebración de reuniones informativas con los municipios del entorno y el estudio de un calendario de movilizaciones y protestas públicas si no se producen avances positivos que reviertan la decisión.

La declaración institucional pone en valor la presencia histórica de la Guardia Civil en Cortegana desde hace más de 150 años, así como el establecimiento de la Comandancia en 1940 y, posteriormente, de la Capitanía. Durante este tiempo, el Ayuntamiento ha mantenido una estrecha colaboración con la Benemérita, impulsando mejoras en las instalaciones, actos institucionales y homenajes, lo que refleja una relación fluida y constante entre ambas instituciones.

El acuerdo político también advierte de que el traslado de la Capitanía generaría una mayor sensación de inseguridad en la comarca, no solo en Cortegana, sino también en los municipios vecinos, algunos de los cuales carecen de Puesto de la Guardia Civil o incluso de Policía Local.

La alcaldesa de Cortegana, María del Mar Martín Florido, ha señalado que en los últimos días ha recibido el apoyo de varios alcaldes y alcaldesas de la zona, que se han mostrado dispuestos a sumarse a las acciones que se impulsen desde el municipio. Según ha afirmado, se trata de una decisión “arbitraria y sin consenso”, que considera contradictoria con las políticas contra la despoblación y el reto demográfico. “No tiene ningún sentido centralizar todos los servicios en Aracena cuando la comarca es extensa y estos deben estar cerca de la ciudadanía”, ha subrayado.

Martín Florido ha explicado que el Ayuntamiento trasladará la Declaración Institucional a los consistorios de la comarca para recabar apoyos, además de informar a la Subdelegación del Gobierno en Huelva, al Ministerio de Defensa y a las administraciones competentes. Asimismo, ha agradecido el respaldo ciudadano recibido y ha reafirmado su compromiso de “hacer todo lo que esté en mi mano para revertir una decisión injusta para Cortegana y para los vecinos de toda la Sierra Occidental”.