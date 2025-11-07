Huelva se promociona ante periodistas e influencers de Alemania y China

La provincia de Huelva ha sido escenario durante los últimos días de un press trip internacional que ha reunido al productor e influencer chino Ziliang Zhan y al periodista alemán Carsten Heinke, quienes han recorrido distintos enclaves de la provincia para conocer de primera mano sus principales atractivos turísticos, especialmente los vinculados a la naturaleza y el patrimonio histórico.

La iniciativa, coordinada por la Diputación de Huelva a través de la Agencia Destino Huelva, forma parte de la estrategia de promoción exterior de la provincia y ha contado con la colaboración de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, así como de las oficinas de turismo españolas en Pekín y Berlín (Turespaña).

Durante su estancia, los visitantes han conocido espacios emblemáticos como el Parque Nacional de Doñana, el Paraje Natural Marismas del Odiel o la aldea de El Rocío, además de otros puntos de interés cultural y patrimonial.

Ziliang Zhan, que cuenta con más de 1,5 millones de seguidores en redes sociales chinas, ha realizado distintos rodajes y contenidos audiovisuales centrados en el turismo de naturaleza, mientras que Carsten Heinke, colaborador habitual de medios europeos de prestigio y autor de varios libros, prepara un reportaje sobre la provincia onubense como destino sostenible y diverso.

Desde Destino Huelva destacan que este tipo de visitas son una herramienta “clave” para reforzar la proyección internacional del destino, especialmente en mercados emergentes como el chino y el alemán, y contribuyen a romper la estacionalidad turística al poner en valor la oferta de experiencias, gastronomía, cultura y ocio al aire libre que ofrece la provincia durante todo el año.