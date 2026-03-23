Huelva promociona su oferta turística en la feria B-Travel de Barcelona

Huelva ha reforzado su posicionamiento como destino turístico con su presencia este fin de semana en la feria B-Travel de Barcelona, uno de los eventos más relevantes del sector en España y orientado principalmente al consumidor final.

La Agencia Destino Huelva ha liderado la participación onubense con el objetivo de dar a conocer la riqueza turística de la provincia y captar visitantes del mercado catalán. En el stand, compartido y de 150 metros cuadrados, se ha presentado una amplia oferta basada en el ocio, la naturaleza, la cultura y la gastronomía.

La delegación ha estado integrada por personal técnico de la Agencia, junto a representantes del sector como la Mancomunidad de Islantilla y Hoteles Garden, mostrando así una imagen conjunta del potencial turístico de Huelva.

La feria, celebrada en el recinto FIRA de Barcelona Montjuïc, ha alcanzado en su 33ª edición cifras destacadas, con más de 25.000 visitantes y 110 expositores en un espacio de 7.000 metros cuadrados. Un escaparate que reúne cada año a destinos, agencias de viajes y cadenas hoteleras, consolidándose como un punto de encuentro clave para profesionales y viajeros.

En esta edición, B-Travel ha apostado por una oferta más experiencial, adaptada a las nuevas demandas del turista, con espacios temáticos y actividades que buscan generar emociones y conectar con el público.

Con su presencia en esta cita, Huelva continúa su estrategia de promoción en mercados nacionales, apostando por mostrar su diversidad de atractivos y consolidarse como un destino competitivo dentro del panorama turístico español.