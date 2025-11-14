Huelva exhibe su potencial turístico en Valladolid y Salamanca para reforzar su presencia en el mercado nacional

La provincia de Huelva ha llevado esta semana sus principales atractivos turísticos a Castilla y León, donde la Agencia Destino Huelva ha desarrollado una intensa agenda promocional en dos citas clave: las Jornadas Profesionales de Andalucía, celebradas en Salamanca y Valladolid, y la Feria Internacional del Turismo de Interior (INTUR), que se prolongará en Valladolid hasta el domingo 16 de noviembre.

En las jornadas profesionales, organizadas por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior dentro del Plan de Acción 2025, Huelva ha compartido espacio con Garden Hoteles, Gran Hotel del Coto y ON Hotels. El objetivo principal ha sido facilitar el contacto entre la oferta turística andaluza y los operadores locales de ambas provincias, reforzando así el posicionamiento de la marca Andalucía y aumentando las oportunidades de negocio para las PYMES andaluzas.

De forma paralela, la presencia onubense en INTUR, la feria de turismo de interior más importante del país, permite mostrar al público nacional una oferta diversa y con potencial para desestacionalizar el destino. En la pasada edición, este evento reunió a 29.200 visitantes y 310 expositores, convirtiéndose en una plataforma estratégica para captar nuevos viajeros.

Huelva cuenta en esta feria con un espacio dentro del stand de Andalucía, de 150 metros cuadrados, donde se promociona una propuesta turística que va más allá del sol y la playa. La Agencia Destino Huelva apuesta por destacar productos ligados al turismo de interior, la naturaleza, la gastronomía y el golf, segmentos que pueden atraer visitantes durante todo el año y diversificar la imagen del destino.

Con estas acciones, la provincia reafirma su intención de seguir creciendo en el mercado nacional, mostrando un catálogo de experiencias adaptadas a todo tipo de viajeros y reforzando su presencia en uno de los escaparates turísticos más relevantes del país.