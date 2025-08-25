Huelva contará con una nueva Aula Ateca en el IES Odiel de Gibraleón para el próximo curso escolar

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Andalucía continúa su apuesta por la modernización de la Formación Profesional con la implantación de 75 nuevas Aulas de Tecnología Aplicada (Ateca) en toda la comunidad autónoma, con una inversión de 4.125.000 euros. Con esta iniciativa, el número total de aulas operativas alcanzará las 226 a partir del próximo mes de septiembre.

En Huelva, el IES Odiel de Gibraleón será el centro beneficiado con una de estas nuevas aulas, sumándose a las seis ya existentes en la provincia y elevando a siete el total de espacios de FP tecnológica disponibles. Estas aulas permiten al alumnado formarse en entornos digitales avanzados, integrando innovación, emprendimiento y herramientas tecnológicas que acercan la enseñanza al entorno laboral real.

Con esta ampliación, Huelva refuerza su apuesta por una Formación Profesional más conectada con los retos del mercado laboral, fomentando la empleabilidad de los jóvenes y consolidando la digitalización y modernización del sistema educativo en la provincia.