Huelva cierra septiembre con una ocupación turística del 82,5%, superando las previsiones
La temporada estival de 2025 concluye en Huelva con una ocupación media del 86%, mientras que el mes de septiembre alcanzó un 82,5%, un 0,5% más que en el mismo periodo de 2024, según datos de la Asociación Provincial de Hoteles de Huelva (APHH). El aumento supera en 1,6 puntos las previsiones iniciales y confirma la buena dinámica del turismo en la provincia.
El mercado portugués ha mantenido un peso destacado, representando más del 53% de los viajeros internacionales y más del 50% de las pernoctaciones generadas en la provincia. Por zonas, Islantilla, Lepe e Isla Cristina lideraron la ocupación en septiembre con un 88,4%, seguidas por la Costa Oriental (87,4%) y Ayamonte (84,3%). Huelva capital registró un 72,5%, mientras que el interior se situó en el 68%.
De cara a octubre, las previsiones apuntan a un descenso natural en la ocupación, con un promedio que rondará el 56%, aunque algunas zonas como Huelva capital y Ayamonte superarán el 67% de ocupación. La APHH subraya que estos datos reflejan la consolidación del destino y la importancia de mantener la calidad de los servicios, la accesibilidad y la limpieza para garantizar la competitividad turística.
El sector hotelero insiste en que la colaboración entre instituciones y empresas es clave para reforzar la conectividad entre enclaves, la ordenación de playas y la promoción de la provincia, asegurando que Huelva siga destacando como un destino turístico de referencia en Andalucía.