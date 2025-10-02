Huelva amplía su red de comedores escolares con más centros, servicios y productos ecológicos

El CEIP San Juan Bautista del Repilado ha estrenado su nuevo comedor escolar con la visita del delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carlos Soriano García, que ha inaugurado las instalaciones destacando el impulso que vive la provincia en este ámbito.

Este curso Huelva cuenta con 143 comedores escolares, uno más que el año anterior, así como con 109 centros que ofrecen aula matinal —tres más que en el pasado ejercicio— y 105 con actividades extraescolares, lo que supone también un incremento. La previsión de usuarios supera los 12.300 escolares en comedores, cerca de 7.000 en aula matinal y más de 4.400 en actividades extraescolares.

A pesar del contexto inflacionario, los precios de estos servicios se mantienen congelados respecto al curso anterior. Según datos de la Consejería, Huelva se sitúa entre las provincias andaluzas donde más ha crecido el comedor escolar desde 2018, con un aumento del 33% en el número de usuarios.

Soriano subrayó durante su intervención que “nunca antes tantos escolares en Huelva se habían beneficiado de estos servicios complementarios”, y destacó que el crecimiento constante de la red educativa refleja el compromiso de la Junta con la conciliación familiar, la igualdad de oportunidades y la introducción progresiva de productos ecológicos en los menús.