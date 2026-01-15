El Hospital de Riotinto podrá formar médicos internos residentes en Medicina Interna a partir de 2027

El Hospital de Riotinto, integrado en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva, ha dado un paso histórico al recibir el informe favorable del Ministerio de Sanidad para la acreditación de la especialidad docente de Medicina Interna. Este aval permitirá que, a partir de 2027, el centro oferte su primera plaza de formación sanitaria especializada hospitalaria para un médico interno residente (MIR).

Se trata de un hito para el hospital, que se convertirá por primera vez en centro formador de especialistas médicos del ámbito hospitalario. La nueva plaza de Medicina Interna se sumará a las ya acreditadas de Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria, ampliando de forma notable la capacidad docente del área sanitaria y reforzando su papel dentro del sistema público de salud.

La especialidad de Medicina Interna es una de las más transversales dentro del entorno hospitalario y resulta clave en la atención a pacientes con patologías complejas y pluripatológicos, así como en el abordaje integral de los procesos clínicos. La incorporación de residentes en esta área contribuirá a fortalecer la actividad asistencial del centro, mejorar la continuidad de cuidados y favorecer el trabajo multidisciplinar entre los distintos servicios.

La acreditación reconoce, además, la evolución que ha experimentado el hospital en los últimos años, con un crecimiento progresivo en complejidad clínica, la implantación de nuevos procedimientos y circuitos asistenciales y una mejora sostenida en la calidad técnica de la atención a los pacientes, bajo el marco del Servicio Andaluz de Salud.

Con este avance, el Hospital de Riotinto consolida su posición como centro de referencia en la comarca y abre una nueva etapa ligada a la docencia y a la formación de futuros especialistas, un factor clave para atraer talento sanitario y reforzar la asistencia en el norte de la provincia de Huelva.