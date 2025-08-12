La historia de los mayores del Condado se contará en una nueva edición de ‘Un Condado de Cuentos’

Las localidades de Almonte, Chucena, Villarrasa y Lucena del Puerto acogerán en los primeros días de septiembre la segunda edición del Festival Itinerante de Narración Oral ‘Un Condado de Cuentos’. Este evento, hermano de ‘Una Mina de Cuentos’ y ‘Un Andévalo de Cuentos’, pone en valor las historias, leyendas y recuerdos de las personas mayores de cada municipio, poniendo en el centro la tradición oral y la cultura inmaterial de esta emblemática comarca onubense.

La diputada de Cultura de la Diputación de Huelva, Gracia Baquero, ha destacado que el festival “nace con un espíritu claro: rescatar y dar voz a la memoria viva de nuestra provincia, a través de las historias que nuestros mayores guardan como un tesoro”. En palabras de Baquero, los mayores son “auténticas bibliotecas humanas, guardianes de un patrimonio inmaterial que no debe perderse y que merece ser celebrado”.

El promotor del festival, Diego Magdaleno, explicó que se trata de un evento en el que artistas de diferentes lugares de Andalucía presentan espectáculos diarios en las calles de cada pueblo, acompañados por músicos especializados en folclore andaluz, con instrumentos como la gaita y el tamboril, característicos del Condado. De este modo, se afianza el valor cultural de la comarca y se pone en valor a las personas mayores como custodios de la oralidad.

Durante esta edición, el equipo encargado de escuchar y recoger las historias ha estado formado por Carmen Sara Floriano, Noelia Camacho e Irene Reina. En su recorrido por los cuatro municipios, han recopilado leyendas, anécdotas y canciones que han revivido momentos entrañables y reforzado el sentido de identidad local.

El alcalde de Lucena del Puerto, Álvaro Regidor, ha expresado su agradecimiento por este proyecto que da voz a la historia viva de sus pueblos y genera un vínculo especial entre los vecinos y sus tradiciones.

El programa de ‘Un Condado de Cuentos’ 2025 es el siguiente:

3 de septiembre en Almonte, con Diego Magdaleno, desde la Ciudad de la Cultura.

4 de septiembre en Chucena, con Irene Reina, desde la Plaza del Condado.

5 de septiembre en Villarrasa, con David Acera, desde la Plaza de España.

6 de septiembre en Lucena del Puerto, con Raquel López, desde la Plaza de la Constitución.

Todas las funciones comenzarán a las 21:00 horas y la entrada será gratuita, invitando a vecinos y visitantes a sumergirse en la riqueza cultural y humana del Condado onubense.