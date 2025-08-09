Hinojos retira 17 caballos sueltos que ponían en riesgo la seguridad vial

El Ayuntamiento de Hinojos ha intervenido para retirar una manada de 17 caballos que deambulaban sueltos en la zona de La Calera, muy próxima al casco urbano y a la carretera que conecta el municipio con la aldea de El Rocío. La presencia de los animales en libertad suponía un grave riesgo para la seguridad vial.

Los ejemplares, recogidos con la colaboración de agentes del Espacio Natural de Doñana, la Policía Local y personal municipal, llegarán este lunes al Recinto Hípico Municipal. A las 9:30 horas, el Jefe de la Policía Local, Nicolás Cabello, procederá a la lectura de microchips para identificar a los propietarios e iniciar los correspondientes expedientes sancionadores.

El Consistorio recuerda que se trata de una infracción grave y que los dueños deberán abonar una sanción económica para recuperar a los caballos. Aquellos que no puedan ser identificados quedarán bajo custodia municipal y serán posteriormente subastados.