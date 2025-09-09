Higuera de la Sierra presenta su Feria y Fiestas en honor al Santísimo Cristo del Rosario

La Diputación de Huelva acogió hoy la presentación de la Feria y Fiestas en honor al Santísimo Cristo del Rosario de Higuera de la Sierra, una de las citas más esperadas del calendario festivo de la comarca. El evento se celebrará del 12 al 14 de septiembre, con un programa que incluye música, cultura popular, actividades infantiles y actos taurinos.

El alcalde de Higuera de la Sierra, Mario Domínguez, destacó que se trata de “una feria muy singular, muy esperada por la juventud serrana al ser la última antes de comenzar el curso escolar”. Entre las novedades de este año, recupera las tradicionales mañanitas, donde las mujeres se visten de flamenca y los hombres de corto, y contará de nuevo con la participación del rejoneador onubense Andrés Romero.

El viernes 12 de septiembre se celebrará uno de los actos más destacados: el Festejo de Rejones en la plaza de toros, con la actuación de Andrés Romero y del joven jinete local Manuel Sánchez “El Panita”, acompañados por los forcados portugueses Amadores de Moita. La feria arrancará ese mismo día con el pasacalles de la Charanga “El Alacrán”, el chupinazo y el encendido del alumbrado desde el Ayuntamiento, seguido de conciertos y sesiones de DJ.

El sábado 13 se desarrollarán la 18ª Concentración de Coches Clásicos y Antiguos, una gran paella popular gratuita, espectáculos infantiles, misa y procesión en honor al Cristo del Rosario, y por la noche la “Noche del reguetón antiguo” con actuaciones de Miguel Sáez, Mario Mendes, Khiara y Chus Sánchez.

El domingo 14, jornada de clausura, tendrá lugar la función principal y el traslado del Cristo del Rosario, además de la tradicional empanada higuereña, una fiesta de la espuma y colores y espectáculos de humor y copla, cerrando la feria con música y baile hasta altas horas de la madrugada.

La diputada de Cultura, Gracia Baquero, invitó a toda la provincia a sumarse a la celebración: “Higuera de la Sierra nos abre sus puertas con una feria llena de identidad, hospitalidad y la acogida de sus gentes. Animamos a onubenses y visitantes a acercarse a este rincón de la Sierra y vivir unos días de fiesta que combinan lo popular con lo taurino y lo religioso”.

Con actividades deportivas previas, conciertos para todos los gustos y una programación variada, la Feria de Higuera de la Sierra se consolida como un referente en la comarca serrana y un punto de encuentro para vecinos y visitantes.