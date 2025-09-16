La Guardia Civil rescata a dos ciclistas desorientados y deshidratados en Gibraleón

La Guardia Civil ha logrado localizar a dos ciclistas que se desorientaron durante una ruta en Gibraleón, presentando signos de deshidratación tras permanecer perdidos varias horas.

El aviso llegó el pasado 12 de septiembre a la central COS 062 por parte de los familiares de uno de los jóvenes, quienes no pudieron contactar con ellos por falta de cobertura telefónica. Una patrulla se desplazó de inmediato a la zona para iniciar la búsqueda antes de que cayera la noche, realizando tramos del recorrido a pie debido a la dificultad del terreno.

Los ciclistas fueron finalmente encontrados cerca de la presa de la Alcolea, mareados y deshidratados. Uno de ellos explicó a los agentes que, debido a las altas temperaturas y a la falta de agua, bebió del agua de un arroyo, lo que le provocó vómitos. Ambos fueron trasladados al Centro de Salud de Gibraleón para valoración médica y recibieron el alta posteriormente. Los agentes, junto a uno de los padres, se acercaron al lugar del rescate para recoger las bicicletas.

La Guardia Civil ha aprovechado para recordar recomendaciones básicas a la hora de realizar rutas ciclistas o senderistas: planificar la ruta con antelación, no salir solo, llevar teléfono con batería suficiente, agua y alimentos, ropa de abrigo, informar a familiares del recorrido, y usar aplicaciones de localización como Alertcops para casos de emergencia. Además, aconsejan contactar con los servicios de emergencias antes de que oscurezca si se pierde la orientación.